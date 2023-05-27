【貝遊英倫】蔡思貝朝聖曼聯主場奧脫福球場　挑戰爆辣辣醬喪標眼水

▲ 《貝遊英倫》

由蔡思貝擔任主持的TVB旅遊節目《貝遊英倫》，今晚（5月27日）播出最後一集。繼上周玩轉倫敦後，思貝本周帶大家玩轉曼徹斯特。

為感受當地的足球氣氛，思貝去到英超勁旅曼聯的主場奧脫福球場朝聖，於1910年啟用的奧脫福球場能夠容納約76,000名觀眾，是全英第二大球場，思貝置身其中與一班曼聯球迷睇波狂歡，氣氛相當熾熱。

▲ 到曼徹斯特，當然要去朝聖奧脫福球場。

全世界最辣辣椒製成辣醬

本周思貝繼續大開食戒，去到一間土耳其扒房食好西，該店的火焰牛扒相當出名，店員會拿着火槍即場炙燒，讓顧客視覺味覺同時獲得滿足。

樂在其中的思貝，除與店員一同跳舞，更歎盡公主級享受，由頭盤到甜品皆有猛男店員親手餵食，難怪思貝力推女士婚前可以在這裏舉行單身派對。

▲ 思貝挑戰食爆辣辣醬，食到喪標眼水。

思貝還去到了Northern Quarter Makers Market閒逛，被一間賣辣醬的小店吸引。

思貝還挑戰試吃以全世界最辣辣椒製成的辣醬，試吃初時看似無異樣，但原來該辣醬後勁十足，思貝事後狂標眼水說：「呢個Trip令我流眼淚嘅唔係一絲感動，而係一支辣醬！」

槍法了得一擊即中

她還會帶大家遠離鬧市到郊外玩射槍，思貝拿起氣槍時不但英姿颯颯，且槍法了得，一擊便射中目標，絕對有姿勢有實際。

玩完射擊後，思貝再挑戰玩越野車，開着越野車在樹林中左穿右插，更全程瘋狂依嘩鬼叫，十分刺激。

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