【兩性關係】非富戶被女友醫生爸嫌棄勸分手　男生呻不公︰家庭背景無得揀

▲ 一名台男學生被女友家人嫌棄，勸他跟女友分手。（《男人不可以窮》劇照）

為人父母都希望女兒嫁得好，甚至門當戶對！一名台男日前上網發文，表示被女友家人勸分手，直斥他「配不上女友」，因為女友一直隱瞞爸爸是醫生，直至這個月，他跟女友家人吃飯前，才知道女友家人的背景，他抱怨「所以家裡沒背景沒錢就該死嗎？」。

該名台男日前在Dcard發文，主題是「被女友的家人說配不上女友」，他表示現在煩惱到失眠，他這個月跟女友家人吃飯前，才知道女友的爸爸是醫生。前幾天，女友的哥哥跟他說，他們家人都不贊成他倆交往，

他說，女友讀大學，他爸爸就在附近買一間電梯大樓，開家裡的車，花這些錢就是希望女友可以得到安全舒服的環境，他爸爸希望自己女兒的男友是可以照顧他的人。

台男又指，女友哥哥指跟妹妹交往的對象不是非醫生不可，但至少也是頂級大學畢業，

以我的學歷我的收入肯定是達不到這個標準的…

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台男沒有信心讓女友幸福，更沒有信心令女友將來有高品質的生活，所以心煩應否分手，

與其未來讓女友吃苦，為買車買房煩惱，不如現在就阻止我們交往，女友哥哥說，我如果真的愛女友就放手，因為我沒辦法讓女友過著一樣高品質的生活。

帖文一出，即掀起熱議，有不少網民同意女友的哥哥說法，勸他放手，「如果不能提供她至少一樣優厚的環境，真的愛她，就真的該放她走」、「大公司董座女兒嫁給高級打工仔，就會被駙馬駙馬叫。他一切疼老婆的舉動都會被曲解……更會被背後指吃軟飯」、「他們家就是很寵女兒啊，現在女兒的對象條件不好，會不想他們在一起蠻正常吧」、「如果你本身不在意面子，也可以厚著臉皮」。

而樓主則灰爆表示不公平，「家庭背景沒辦法自己選擇啊！就因為這樣說條件不好，很不公平……所以家裡沒背景沒錢就該死嗎？大家都是人啊」。

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責任編輯︰王明芳