  • 29°C
香港時間 : 2023527日 (週六) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【軒公敲碗】張敬軒「赤裸」騷肌肉　軒仔：好少咁大方展示我嘅身材！

娛樂 18:50 2023/05/27

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

張敬軒「騷肌」。

由張敬軒主理的網上綜藝節目《軒公敲碗Special》之「軒公水上遊樂場」日前播出上集，而下集在昨晚（5月26日）亦已上架，當中最大亮點，絕對是軒仔出道以來，於幕前最赤裸的演出，拍攝期間，睇到一眾同門師弟妹及馬介休成員嘩嘩聲。

下集分別是「Sweat Escape生死問答題」及「水中餘震扑扑扑」兩個遊戲，「Sweat Escape生死問答題」隊員需輪流進入逃生艙，回答對方隊長問題，如答錯對方隊長即隨時按掣隊員立即從高處跌落水，答對則可逃離，如生還人數相同，最後則由兩隊隊長對決。

劉若寶驚到語無倫次

英皇隊劉若寶（Polly）出戰時，畏高的她踏入逃生艙前已全身顫抖兼眼泛淚光，當回答「十個便秘會做的事」時，驚慌過度的她語無倫次答道：「會塞棉條！」眾人頓時黑人問號兼爆笑，雖然如此但最後都順利過關逃過一劫。

「水中餘震扑扑扑」環節，就是兩隊分別派出隊員坐在水泡上，然後利用道具或徒手將對方推落水。

軒仔亦於最後回合上場，當他推倒對方隊員落水時，對方亦順勢拉着軒仔落水，實行「攬炒」，不過軒仔腰力驚人，明明已被對方已落水的隊員向後拉到差點也跌落水，但他一招「拱橋翻身」，立即回彈穩坐水泡上，看到現場所有人都拍爛手掌。

軒仔chok爆騷肌

經過眾多遊戲後，結果兩隊打和，兩隊都需要接受大懲罰，軒仔一隊扮美人魚，馬介休一隊則扮兔。

眾人整裝代發，軒仔亦以紅色浴袍登場，當他站在水中脫下裕袍，一身爆肌即呈現眾人眼前，全場尖叫聲四起，驟眼看以為他操肌有成，看真點，原來是穿上爆肌衫，以假亂真的程度達100%。

由於要配合爆肌身形，軒仔一直裝出chok爆表情，並謂：「我都好少可咁大方，喺大家面前展示我嘅身材、我嘅實力。呢一期嘅《軒公敲碗》將會係史上最驚嚇同埋最暴力嘅一集。」

最後，節目開始時「枉阿姐」分派兩隊的hidden task由英皇隊勝出並贏得現金獎，向來客氣的軒仔拿着利是並表示「過門都係客」，打算將現金獎送給「馬介休」，誰不知站在軒仔旁邊的曾樂彤立即搶回利是並說：「你想做乜嘢呀？」弄得眾人爆笑，認真眼明手快。

最新影片推介：林夏薇專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【孝順仔】張敬軒揭父親突然在家昏倒情況危險 透露父母終答應來港居住
16:14 2023/04/21
【孝順仔】張敬軒揭父親突然在家昏倒情況危險 透露父母終答應來港居住
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
20:05 2023/01/12
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
17:57 2023/05/20
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包

你可能感興趣

【孝順仔】張敬軒揭父親突然在家昏倒情況危險 透露父母終答應來港居住
16:14 2023/04/21
【孝順仔】張敬軒揭父親突然在家昏倒情況危險 透露父母終答應來港居住
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
20:05 2023/01/12
【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味　王菀之被讚有潛質做打女
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
17:57 2023/05/20
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
張敬軒 YouTube YouTuber 網絡熱話 歌手

最高瀏覽

【TVB高層】樂易玲前夫陳君毅驚爆死訊　5年前離婚男方另結新歡
18:45 2023/05/26
【TVB高層】樂易玲前夫陳君毅驚爆死訊　5年前離婚男方另結新歡
【幼兒搭飛機】2歲女童哭鬧拒獨坐扣安全帶　遭機長廣播警告險被趕落機
今日 12:14
【幼兒搭飛機】2歲女童哭鬧拒獨坐扣安全帶　遭機長廣播警告險被趕落機
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習
18:56 2023/05/25
【海外升學】兒子英國留學4年花費300萬　森美：原來去到英國都要補習