TVB推出一系列全新音樂節目　張敬軒任《勁歌金榜》頭炮嘉賓

▲ 張敬軒任《勁歌金榜》首集嘉賓。

《勁歌金曲》完成「歷史任務」收檔，TVB一拆三一口氣推出3個全新音樂節目，分別是由今晚 （5月27日）起逢周六晚播出、由許文軒（Edmond）任主持的《勁歌金榜》。

而本月29日起逢周一至周五深夜播出的《MUSIC BREAK》；及6月4日起逢周日晚播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）任主持的《J Music》 。

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▲ 潘靜文與冼靖峰任《J Music》主持。

張敬軒分享創作靈感來源

今晚打頭陣播出的《勁歌金榜》內，金榜上榜歌曲名單將由原本的10個增至20 個，主持Edmond除負責報榜外，還會訪問來自不同地方、音樂界別及年齡層的歌手，透過專訪分享音樂大小事，希望能帶出「香港仲有好多高質素音樂」的重要信息。

頭炮接受Edmond訪問的是張敬軒，向來搞笑的軒仔除會大玩「難題二揀一」，更會分享創作歌曲靈感來源、踏入40歲後人生觀的轉變，及在倫敦開演唱會及拍攝MV的點滴及趣事等。

▲ 《勁歌金榜》主持許文軒

讚華人觀眾質素好

談到能在倫敦的Royal Albert Hall舉行演唱會，軒仔坦言對於音樂人是重要的里程碑，他還分享完騷後感人又勵志的小故事：「場館館長特登嚟後台同我哋講，話發現華人觀眾相當好，一件垃圾都冇留低，好有禮貌同好乾淨。」

軒仔說畢即滿臉笑容透過鏡頭感謝有前往捧場的觀眾。另因父母染疫而突發性要在英國留多一星期的軒仔，又與Edmond分享為何忽發奇想在當地拍MV，以及當中所遇到的大難題。

其中軒仔提及在MV出現的旋轉木馬是其理想的重要元素，只是過程「得來不易」。

軒仔憶述說：「初初諗住借London Eye，但原來申請批核過程要個半月時間，我等唔切…但我個人就係嗰種『永不放棄同學會』，我覺得所有事情都有解決辦法，我就Send咗個好長嘅Message畀對方…佢真係覆喎，話幫你諗咗辦法…」

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