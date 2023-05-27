【兒童書展】兒童書展亞博舉行吸引大批人流 即睇門票購買攻略

▲ 兒童書展亞博舉行吸引大批人流。

第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）於2023年5月25日正式在亞洲國際博覽館開幕，適逢佛誕假期，過去幾日都吸引大批家長携帶子女到場，滿載而歸。是次「兒童書展」以「走進童話世界，向安徒生致敬」為展覽主題，演繹3個安徒生經典故事：《國王的新衣》、《醜小鴨》及《賣火柴的小女孩》，而演員泰臣將化身為「星級童話故事大師」，率領35位演藝人員，扮演3個故事的人物角色，在會場內與大小朋友見面！

小小漂書號再度登場

第二屆「兒童書展」的「小小漂書號」深受小朋友及家長歡迎，而今屆會場內亦繼續設「小小漂書號」，而Rolling Books的「RoRo閱讀的士」更進駐「兒童書展」！此外，深受小朋友歡迎的兒童充氣樂園亦再度回歸，為小朋友提供放電場地！

IMX CARnival香港國際汽車嘉年華首度進駐

今屆兒童書展新設「爸爸放電區」，IMX CARnival香港國際汽車嘉年華更首度進駐展場，展出各大品牌的熱賣家庭車及電動車；更有兩架車迷至愛的巴士於現場展出，更加成為爸爸與仔仔至愛！

5月28日是最後一日，快點把握機會前往開啓閲讀之門，購票鏈接：請點擊此處立即購買。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://bit.ly/3BN0C4s

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇：https://bit.ly/3BN0C4s

責任編輯︰王明芳