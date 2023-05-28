【爺孫戀】李坤城兒子揭父親臨終前病房內幕　怒指林靖恩回6個字拒出席葬禮

台灣音樂人李坤城與較他年幼40的林靖恩在2013年戀情曝光後，當年此「爺孫戀」引網上熱話，二人在2023年2月1日在慈濟醫院加護病房內結婚，正式成為夫妻。

可是在同年4月6日，李坤城不敵癌魔病逝，終年66歲。而他的大筆遺產去向當時成焦點，而李坤城的兒子李卓軒用亡父的facebook帳戶在昨日（5月27日）上午發文指林靖恩：「把我爸的銀行戶頭裡的救命錢領光，車子賣光」，更形容：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」。

【爺孫戀】李坤城兒子控林靖恩5大罪 聲言有人偽造文書搶遺產

到昨日黃昏，李卓軒更以「病房裡的真相」為題發長文，指父親臨終前，因為有人阻撓令他沒有辦法直接與父親接觸，寫道：

我被通知到醫院時我爸已經將要氣切了

我被主治醫師通知來簽氣切同意書

我問姑姑為何現在才通知我來？

姑姑後來才說靖恩怕你來爭產

一直阻擋我爸通知我

所以我爸已經完全不能講話了

她勝券在握

我完全無法跟我爸好好溝通了

他才放心讓我來

然後李卓軒續指：

但是房貸繳不下去了

她把我爸兩個戶頭完全領光現金

才要給我看要我幫忙繳

要我想辦法

我說兒子幫老爸出錢天經地義

我開始補我爸的房貸

也去銀行跟當初貸款小姐詢問怎麼樣緩繳

這時我爸的手已經完全痲痹

所以無法簽字

也無法立遺囑

疫情中我從台北搬到台中為的就是有事就近照顧我爸

我在台中自己先租房後買預售屋

買好的時候還帶我爸去看周邊環境

我跟我爸說以後你要享福了

這建案公設超大，蓋好後游泳池SPA都有

你可以每天泡溫泉養腳傷

最遺憾的是可惜我爸住不到了

接住，他表示林靖恩充滿計劃，指：

我怎可能貪圖老家的房產？

我怎可能貪圖老家的房產？

要知道裡面都是滿滿的黑膠古董

連一點走路空間都沒有

所以我才先後買自己的房和老婆的房

自己這間以後可以孝敬父母養老

讓我爸有個生活品質的空間

接著我爸無止境的化療進出加護病房

靖恩最關心的就是我爸的手能好起來

每天按摩他的手

能寫文件立遺囑分產給她

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最後，李卓軒用巨嬰形容林靖恩，稱：

我也知道她的目的

後來他用結婚方式偷過房產我也知道也看在眼裡

但是我忍了

因為這樣她才肯放過我爸轉到安寧

我爸已經全身插滿管子

每天生不如死

若妳要房產就給妳吧

把我爸還給我

讓他好好走吧

所以她在安寧當面嘲諷我姑姑，爸所有財產都被他轉走了

我姑姑說你怎麼能一點也沒有感覺

能夠換來清靜

房子而已再買就有

為了讓我爸好走我也跟她有說有笑

建議她去學專業技能

以後能獨立自主繳房貸

結果最後還是巨嬰ㄧ個

我真看不下去

以上就是真相

▲ 李坤城兒子李卓軒。

到今天上近7時，李卓軒又再發文，他上載當日出席父親海葬時的照片，然後指林靖恩當日沒有出席，稱：

海葬當天「家屬」只有我和姑姑到場

林小姐怕負擔喪葬支出直接神隱

整個後事過程我都有通知她來

她只回「我不需要參加」

人走茶涼，物是人非

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