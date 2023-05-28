【超強颱風】瑪娃或衝擊2023年風王寶座　天文台：與2018年山竹風速相若

▲ 瑪娃或衝擊2023年風王寶座。（資料圖片）

天文台表示，超強颱風瑪娃會在今明兩日（28至29日）移向呂宋以東海域，隨後瑪娃的路徑存在變數，現時預測較大機會會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動。受瑪娃的外圍下沉氣流影響，下週初至中期華南沿岸氣溫可達極端酷熱程度，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。從九天天氣預告可見，下周市區最高氣溫可達34度。

天文台指，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。在上午10時，超強颱風瑪娃集結在馬尼拉之東北偏東約860公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向呂宋以東海域。

天文台預料，瑪娃會在下星期二（30日）、星期三（31日）於呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動，但仍有機會移入南海東北部至台灣海峽一帶。

天文台又估計，瑪娃中心附近最高持續風速或與2018年的超強颱風山竹相若，形容為「挑戰2023年風王寶座的瑪娃」。受惠於較暖的海水及偏弱的垂直風切變，瑪娃在過去數日在西北太平洋上維持著超強颱風強度。從衛星圖像（圖一）上可見其結構相當完整及渾圓的風眼，中心附近的最高持續風速估計曾達每小時250公里，而2018年超強颱風山竹的最高持續風速亦估計為每小時250公里。瑪娃掠過關島時為當地造成嚴重災情。根據紀錄，近年曾影響關島而強度相若的熱帶氣旋有1962年的超強颱風凱倫，當時凱倫中心附近的最高持續風速估計達每小時260公里。

▲ 圖一：5月26日香港時間下午2時的衛星雲圖（影像來源：日本氣象廳向日葵9號衛星）

現時各大電腦模式預測瑪娃在副熱帶高壓脊的引導下，在未來一兩日大致採取西北偏西方向移動，移向呂宋以東海域。而電腦模式普遍預測副熱帶高壓脊會在下週初出現斷裂缺口。雖然大部分電腦模式皆預報瑪娃會在呂宋海峽至台灣一帶轉向偏北方向移動，但個別電腦模式則預測瑪娃會在下週三進入台灣海峽（圖二），而路徑概率預測亦顯示瑪娃仍有機會移入南海東北部至台灣海峽一帶（圖三）。

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記者：黃穎津