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【熱心擒狼】九龍灣24歲女遭偷拍　男途人制止遭拳毆1人被捕

社會 11:17 2023/05/28

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

九龍灣24歲女遭偷拍，男途人制止遭拳毆。（Facebook 大埔人大埔谷）

九龍灣發生非禮案。警方昨日（27日）中午接報，指在九龍灣德福廣場，一名男子在一扶手電梯懷疑以手提電話偷拍24歲女事主裙底。另一名男途人嘗試制止該男子時，被他以拳頭襲擊。

警員接報到場，經初步調查，涉案27歲色狼涉嫌非法拍攝或觀察私密部位及傷人被捕，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第一隊跟進。

而出手阻止的41歲男途人則手、鼻、腳受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

事後一名網民亦於社交平台上傳事發一刻所拍得的證據。從照片中清晰可見，在扶手電梯上，一名灰衣男子伸出右手至前方一名身穿連衣裙的女子裙底，疑似正進行偷拍行為。前方的女事主則正低頭看手機而未有察覺。

上載照片的網民稱，已就事件報警，期間有途人一同聯手制服男子。惟網民指，事後警察檢查男子手機時，「佢已經刪除咗啲相」。

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記者：黃穎津

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罪案 九龍 偷拍 秀茂坪 德福廣場 Telford Plaza 九龍灣

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