【航空歧視】南航新加坡職員拒絕說中文 被指辱罵華語乘客是狗

▲ 中國南方航空新加坡職員捲入歧視風波。

繼國泰航空服務員被指歧視不懂英文的乘客後，中國南方航空也發生歧視事件。中國南方航空駐新加坡樟宜機場一名櫃檯人員，疑因乘客爭吵調換至安全通道的座位要不要額外收費，遭辱罵是「狗」、「做人都不會做」。中國南方航空證實收到相關投訴，並指進一步查實中。

綜合內地傳媒報道，事發5月23日，事主袁先生表示，他從新加坡樟宜機場乘坐中國南方航空CZ546次航班飛往重慶，他向中國南方航空駐新加坡樟宜機場的櫃檯職員提出，希望能調換座位坐在安全通道，卻被告知需要額外收費。

袁先生續稱，他與職員在溝通期間，對方沒有出示或者解釋收費標準，也沒有解答他的疑問，他便去櫃台進一步了解，並用英文問「Can you speak Chinese」。袁先生指，他明明聽到他們內部用中文溝通，對方卻向他表示自己聽不懂中文，並拒絕回答袁先生的問題。

袁先生補充說，當時整個櫃檯只有他自己一個人，櫃檯1名女性工作人員用中文生硬地說「沒看到我們在忙嗎」，但那位男職員卻用中文說了「我就是不想回答你」，袁先生要求提供員工編號，並用手機開始錄影雙方的對罵經過。

從事主發佈的影片中可見，該名男職員表示：「如果你要當一條狗的話，那麼我就當你是狗，很容易的，人家在這裡解釋東西你就來插嘴，做人都不會做。」袁先生反問：「誰是狗，你說誰是狗，把剛剛說的話再說一遍。」隨後用英文重復了一遍，男職員藐嘴藐舌，搖頭表示無奈。

南航新加坡營業部5月25日下午確認收到投訴，5月27日再發表回覆，表示當天收到投訴後已經啟動調查，持續與事主溝通並表達歉意。涉事櫃台服務人員為南航委託服務的當地地面代理服務商員工，在服務過程中與旅客發生爭執，語言使用嚴重不當。南航已要求代理服務商停止該名人員為南航工作的資格。南航新加坡營業部向因此造成影響的旅客致歉，承諾會認真總結教訓，加強代理服務管理。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9