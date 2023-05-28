【大難不死】4歲男童模仿卡通片情節　自製降落傘從26樓跳落街

▲ 好彩只是骨折。

小時候喜愛模仿於卡通情節，很多小孩都會試過用床單做降落傘，不過最多都係跳梳化或跳落床，但內地一名4歲男童模仿卡通片情節，把雨傘當成降落傘從26樓跳下，奇蹟生還！

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據內地媒體報道，事發於26日下午，湖南一名4歲半男童模仿卡通片Tom&Jerry的情節，推開家中的窗戶從26樓跳下，據知窗戶沒有安裝窗花。

而知情人士透露，男童媽媽在外省上班，而父親都經常不在家，只有嫲嫲照顧他和姐姐，而事發的時候是因為老人家到樓下接姐姐。

幸好的事，男童體重輕，加上降落時有傘及樹木緩衝，墮地後仍然清醒，被救護車拉走時只是身體骨折，但無生命危險。

網民留言表示「這傘質量真不錯。」「動畫片害人不淺。」、「長大以後有的吹了『我從26樓跳下來沒事』。」、「家裏有小孩，26樓窗戶都不做防盜，心不是一般的大，孩子能活這麼大真是奇蹟。」、「真的是初生牛犢不怕虎，26樓都敢跳，我站邊邊看都不敢。」

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責任編輯︰王明芳