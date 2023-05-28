【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵

▲ 26歲女打邊爐後喉嚨痛，求診到死亡僅10分鐘，醫生揭致命關鍵。

很多人都喜歡打邊爐，但居然也可招上致命之禍。內地近日傳出，一名26歲年輕OL收工後與友人打邊爐慶祝生日，其後出現喉嚨痛徵狀。第二天女子前往求醫，並在僅僅10分鐘內就心跳驟停不治。

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綜合內地傳媒報道，一名26歲女子在某夜加班後趕往火鍋店，為好友慶生打邊爐。女子回家後突感到有點喉嚨痛，原以為自己只是食得太辣所致，遂不以為然。未料第二天早上，症狀卻明顯惡化，甚至出現呼吸困難情形，但女子選擇服用止痛消炎藥，就出門上班。

然而當女子回到公司後，病徵更為嚴重，出現憋氣、畏寒的徵狀。她於是立即請病假前往醫院，而當她到達醫院時，她已站立不穩，需由護士攙扶下才能進入門診，呼吸愈來愈困難，其後心跳驟停倒地不起，由求醫到搶救不治，僅得短短10分鐘。

醫生診斷指出，綜合女子生前出現的病徵，加上檢查其「會厭」發現有明顯腫脹的情形，推斷她的死因是患上急性會厭炎，或是因受到打邊爐的辛辣所刺激，令會厭發炎兼水腫，再飲用凍飲後導致病情進一步惡化。

醫生指出，嚴重水腫是急性會厭炎最為明顯症狀，若未有及時醫治，短時間內足以人窒息致命。而杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科主任醫生周國文副亦指出，過去在杭州也曾有一名21歲青年因急性會厭炎發作，要進行氣管切開手術，才挽回一命。

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責任編輯：羅嘉欣