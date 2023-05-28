【厭食症】35歲模特兒被厭食症折磨10年 離世時體重僅50磅哭訴：我太累了

▲ Karin(左)與媽媽的合照。

貪靚竟然付出性命的代價！以色列一名35歲模特兒慘被厭食症折磨13年，於日前去世，死時體重僅23公斤（約50磅），牙齒也掉光了。

綜合以色列媒體報道，涉事的Karin Bauman全家都是時尚界名人，她也是以色列相當有名氣的模特兒，14歲開始就參加選美比賽並獲獎，17歲正式出道當模特兒。

Karin Bauman的目標是成為國際性名模，她對自己的要求甚高，非常在意自己的身材，她竭力控制自己的體重，由開始的健康飲食到禁食，結果導致飲食失調，22歲那年罹患厭食症，開始長達10多年治療，可惜病況沒有好轉。

直至2022年，Karin決定中止治療，甚至給媽媽寫信講述自己的痛哭，指自己太累了不想再跟病魔搏鬥，

我不想再嘗試與病魔爭鬥了，我歷經一段艱辛和痛苦的旅程，我太累了，真的太厭倦了，總有一天會更好。

報道指出，Karin放棄治療在家休養期間，由於感染肺炎病情惡化入了ICU，當時她的體重只有23公斤，牙齒也掉光了，最終於5月23日不治身亡。

Karin離世後，以色列婦女進步部長戈蘭在Twitter中寫道悼念她，並指自己為已故的Karin的去世感到悲傷，讚揚她在過去的10年勇敢地面對厭食症。

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責任編輯：羅嘉欣