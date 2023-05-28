袁詠儀接受人工受孕多年不成功　「魔童」張慕童為母親心痛大哭

現年51歲的「袁靚靚」袁詠儀與張智霖於2001年美國註冊結婚，於2006年誕下兒子「魔童」Morton（張慕童），一家三口過幸福生活，他們並不時在社交平台上載家庭照，而「魔童」盡得袁詠儀與張智霖優良基因，長得十分英俊。

不過，袁詠儀近日在內地綜藝節目表示，自己是想再生多個，而且原本的理想是「魔童」與弟或妹相差年紀3到5歲。而她回憶當初發現自已無法自然懷孕後，開始計劃人工受孕，隨後她將此事告訴兒子，由於兒子很羨慕別人有弟弟或妹妹，所以相當興奮。

【披荊斬棘2】袁詠儀護張智霖捱鬧 袁靚靚24年影迷會關閉感無奈

▲ 袁詠儀與兒子「魔童」張慕童。

人工受孕失敗

但當兒子看到她打針就問：「妳在幹嘛」，還特別向孩子解釋自己人工受孕的步驟，而且「魔童」也到醫院來陪伴，不過到最後沒成功，結果「魔童」哭的比她還要厲害，她說：「那一刻我覺得我兒子很窩心，很好。」

其實袁詠儀之前在TVB節目《日日媽媽聲》已講過曾嘗試人工受孕，可是斷斷續續試了幾年都未成功。

她回憶稱，在忍受打針疼痛及漫長的等待後，換來醫生的一句「SORRY」讓她難以忍受，最後選擇放棄。她雖然曾說：「對我來說是一個遺憾」但這幾年自己改變想法後，沒為此感不快。

▲ 袁詠儀任內地綜藝節目嘉賓。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R