【自私行為】自私家長放任小朋友餐廳耍鬧　女食客怒斥：似在幼兒園用餐

▲ 有家長放任孩童在餐廳內奔跑玩耍，網民直斥行為缺德。

在公眾場所，家長更應看顧好小朋友。日前馬來西亞有網民在網上平台分享，指有家長放任孩童在餐廳內奔跑玩耍，直斥行為缺德，猶如把餐廳當成幼稚園。

最新影片：

綜合馬來西亞媒體報道，網民「蘇海菈」在抖音（Tik Tok）分享，指自己在餐廳用膳期間，遇到一群孩子跑來跑去，造成噪音，打擾其他食客。

而網民續指，最令她大惑不解是，小朋友的家長們竟無動於衷，沒有上前制止，只是看著小朋友在玩耍，令網民狠批「餐廳已淪為幼稚園」：

小朋友的父母、爺爺嫲嫲都在，但就看著小朋友在玩耍而已。

網民認為，此舉是令其他食客最為可憐，又指自己不會把孩子帶到餐廳內，以免「丟人現眼」。影片也引起其他網民留言，有網民站在家長角度表示，不會讓孩子在用餐時離開座位，以免他們亂跑時發生意外，撞到正在捧餐的侍應生。

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責任編輯︰王明芳