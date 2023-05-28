【人不可貌相】流浪漢竟擁碩士學位特平價幫學生補習　一個原因被質疑假學歷 

▲ 大叔為學生補習。

人不可以貌相！流浪漢都有高學歷，還可以做補習老師，幫中學生補習英文！不過這名流浪漢竟然選擇流浪街頭，更手寫英文廣告板招生意，他強調不是行乞，而補習費用相當便宜，每小時收費10至25元人民幣不等（約11至28港元），或可用等價蔬菜水果交換，不過網民因一個原因卻發現大叔未必擁有高學歷。

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大叔的廣告板以中英夾雜寫着「Advertising（廣告），本人湖北水電工程學院bachelor（學士）畢業，河南科技大學master（碩士）結業，輔導中學English（英文）。初中每小時10元，高中每小時15至25元，or same value vegetable and fruit（或等價蔬菜水果），自帶課本」。

▲ 很多學生都圍住他學英文。

據內媒《橘子新聞》報道，由於價錢特平，所以找大叔補習英文的學生從小學到高中都有，學生會自帶課本，向大叔請教英文問題，而大叔會自備紅氈，教到累就睡。從相片可見，頭髮凌亂的流浪大叔與多名學生坐在地上，學生拿着課本問問題，大叔一臉認真解答。

被質疑假學歷

不過有眼利的網民就發現大叔串錯了至少2個英文字，如將「bachelor」串錯成「bechalor」、「vegetable」串錯成「vegetation」，讓人不禁懷疑大叔是否真的擁有高學歷，「這樣怎麼敢給你教英語」。

都有網民大讚大叔寫的字體真好，「靠自己吃飯，不靠施捨」、有人猜測他遭遇了什麼，為什麼會走上流浪漢這條路，「也許他已經看破紅塵，不再為紅塵中的煩惱而煩惱」

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責任編輯︰王明芳