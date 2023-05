【人不可貌相】流浪漢竟擁碩士學位特平價幫學生補習　一個原因被質疑假學歷 

▲ 大叔為學生補習。

人不可以貌相!流浪漢都有高學歷,還可以做補習老師,幫中學生補習英文!不過這名流浪漢竟然選擇流浪街頭,更手寫英文廣告板招生意,他強調不是行乞,而補習費用相當便宜,每小時收費10至25元人民幣不等(約11至28港元),或可用等價蔬菜水果交換,不過網民因一個原因卻發現大叔未必擁有高學歷。

最新影片推介:

大叔的廣告板以中英夾雜寫着「Advertising(廣告),本人湖北水電工程學院bachelor(學士)畢業,河南科技大學master(碩士)結業,輔導中學English(英文)。初中每小時10元,高中每小時15至25元,or same value vegetable and fruit(或等價蔬菜水果),自帶課本」。

▲ 很多學生都圍住他學英文。

據內媒《橘子新聞》報道,由於價錢特平,所以找大叔補習英文的學生從小學到高中都有,學生會自帶課本,向大叔請教英文問題,而大叔會自備紅氈,教到累就睡。從相片可見,頭髮凌亂的流浪大叔與多名學生坐在地上,學生拿着課本問問題,大叔一臉認真解答。

被質疑假學歷

不過有眼利的網民就發現大叔串錯了至少2個英文字,如將「bachelor」串錯成「bechalor」、「vegetable」串錯成「vegetation」,讓人不禁懷疑大叔是否真的擁有高學歷,「這樣怎麼敢給你教英語」。

都有網民大讚大叔寫的字體真好,「靠自己吃飯,不靠施捨」、有人猜測他遭遇了什麼,為什麼會走上流浪漢這條路,「也許他已經看破紅塵,不再為紅塵中的煩惱而煩惱」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://bit.ly/3BN0C4s

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇:https://bit.ly/3BN0C4s

責任編輯︰王明芳