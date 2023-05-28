  • 31°C
香港時間 : 2023528日 (週日) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大劉千金】甘比大女劉秀樺開船P　富門千金海上派對照片曝光【多圖】

娛樂 13:06 2023/05/28

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

富商「大劉」劉鑾雄與「甘比」陳凱韻大女劉秀樺（Josephine）今年已14歲，而近日天氣熱，已大個女的她趁假日與朋友出海開P，並在今日（5月28日）在個人社文平台上載有關照片。

從相中所見，Josephine愈大愈靚女，亭亭玉立，還紮起4條辮頗為可愛，而從她上載照片所見，大家沒有玩瘋狂的遊戲，她也沒上載泳照，十分規矩。

【Hermès收藏家】甘比騷270萬元「小房子」　大劉送700個Hermès手袋橙盒牆似陳列室

    點擊圖片放大
    +4
    +3

至於出海的船未知是否大劉有擁有，不過從當中擺設似是甘比所喜歡的。

與Josephine同行的朋友有活躍於社交平台的Esther Yu、Tiff Wu，而她們也分別有上載船P的照片，可由此看到遊艇內貌。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

受盡萬千寵愛

其實Josephine出身大富之家，可謂贏在起跑線，亦深得爸爸大劉的歡心，自她出世以來已最少獲贈4粒7至16卡的稀有藍鑽及粉鑽，總值超過8億港元，全部以她的英文名Josephine命名。

大劉亦先後送贈豪宅給女兒，其中更將華人置業集團發展的「肇輝臺12號」樓盤命名為「秀樺閣」（Josephine Court），價值約10億港元。

Josephine不時隨母親甘比做義工。

常做義工行善

不過甘比沒有縱她，不時帶女兒一起做善事幫助他人，感受社會基層生活並幫助有需要人士。

據悉Josephine並落手落腳做義工，而且態度有禮沒有自恃是千金小姐便亂發脾氣，甚有家教。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】25年來守護SEN孩子視如己出　寄養媽媽︰我是他們第2個母親

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

劉鑾雄豪宅花園曝光　當中擺設反映大劉極寵甘比
10:25 2023/04/01
劉鑾雄豪宅花園曝光　當中擺設反映大劉極寵甘比
陳凱韻帶女兒齊到深水埗送暖　甘比感謝義工幫忙派物資：多謝妳們
15:09 2023/02/26
陳凱韻帶女兒齊到深水埗送暖　甘比感謝義工幫忙派物資：多謝妳們
【富婆不炫富】甘比生活貼地熱心行善　帶女兒到街坊糖水店感受傳統味道　
12:39 2023/01/18
【富婆不炫富】甘比生活貼地熱心行善　帶女兒到街坊糖水店感受傳統味道　

你可能感興趣

劉鑾雄豪宅花園曝光　當中擺設反映大劉極寵甘比
10:25 2023/04/01
劉鑾雄豪宅花園曝光　當中擺設反映大劉極寵甘比
陳凱韻帶女兒齊到深水埗送暖　甘比感謝義工幫忙派物資：多謝妳們
15:09 2023/02/26
陳凱韻帶女兒齊到深水埗送暖　甘比感謝義工幫忙派物資：多謝妳們
【富婆不炫富】甘比生活貼地熱心行善　帶女兒到街坊糖水店感受傳統味道　
12:39 2023/01/18
【富婆不炫富】甘比生活貼地熱心行善　帶女兒到街坊糖水店感受傳統味道　
劉鑾雄 陳凱韻 娛樂人物職業

最高瀏覽

【幼兒搭飛機】2歲女童哭鬧拒獨坐扣安全帶　遭機長廣播警告險被趕落機
12:14 2023/05/27
【幼兒搭飛機】2歲女童哭鬧拒獨坐扣安全帶　遭機長廣播警告險被趕落機
【爺孫戀】李坤城兒子控林靖恩5大罪　聲言有人偽造文書搶遺產
11:48 2023/05/27
【爺孫戀】李坤城兒子控林靖恩5大罪　聲言有人偽造文書搶遺產
【貼錢買難受】倒貼男友一家7口遊日 港女貼心舉動反被鬧蠢想「婚」變「分」
17:17 2023/05/26
【貼錢買難受】倒貼男友一家7口遊日 港女貼心舉動反被鬧蠢想「婚」變「分」