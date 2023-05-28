【大劉千金】甘比大女劉秀樺開船P　富門千金海上派對照片曝光【多圖】

富商「大劉」劉鑾雄與「甘比」陳凱韻大女劉秀樺（Josephine）今年已14歲，而近日天氣熱，已大個女的她趁假日與朋友出海開P，並在今日（5月28日）在個人社文平台上載有關照片。

從相中所見，Josephine愈大愈靚女，亭亭玉立，還紮起4條辮頗為可愛，而從她上載照片所見，大家沒有玩瘋狂的遊戲，她也沒上載泳照，十分規矩。

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至於出海的船未知是否大劉有擁有，不過從當中擺設似是甘比所喜歡的。

與Josephine同行的朋友有活躍於社交平台的Esther Yu、Tiff Wu，而她們也分別有上載船P的照片，可由此看到遊艇內貌。

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受盡萬千寵愛

其實Josephine出身大富之家，可謂贏在起跑線，亦深得爸爸大劉的歡心，自她出世以來已最少獲贈4粒7至16卡的稀有藍鑽及粉鑽，總值超過8億港元，全部以她的英文名Josephine命名。

大劉亦先後送贈豪宅給女兒，其中更將華人置業集團發展的「肇輝臺12號」樓盤命名為「秀樺閣」（Josephine Court），價值約10億港元。

▲ Josephine不時隨母親甘比做義工。

常做義工行善

不過甘比沒有縱她，不時帶女兒一起做善事幫助他人，感受社會基層生活並幫助有需要人士。

據悉Josephine並落手落腳做義工，而且態度有禮沒有自恃是千金小姐便亂發脾氣，甚有家教。

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