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【KOL】內地網紅巴黎遇劫何丹彤　不滿警方拒受理：再也不來法國

娛樂 14:04 2023/05/28

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何丹彤

現年23歲的內地靚女網紅何丹彤經營的IG帳戶有逾13萬粉絲，而她在抖音平台分別設「何丹彤」、「何丹彤的日常」兩人個帳戶，更累積追蹤人數超過1700萬人。近日，何丹彤飛往法國巴黎旅遊時，卻在搭車時遇搶劫，她並把過程拍下放上抖音。

當時她與同行朋友在巴黎搭車途中遇搶劫，車窗玻璃都被砸碎。搶匪騎著電單車車不斷尾隨她所坐的車，還直接用肉身衝撞車子、試圖讓車子停下，讓她驚嚇表示：「他一直在跟著我們。」

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後來，何丹彤決定換了一輛安全、新的車，並將行李分開運送，重新往機場出發：「真的太可怕！完全沒有想過自己會遇上這樣子的事情。」

此外，何丹彤一行人直接前往當地警察局，卻被拒絕處理案件：「法國警察不受理、說除非有人受傷。」

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不滿警察不處理

於是，何丹彤氣憤地反問：「難道我們必須要某個人出現了重傷之後，警察局才會管嗎？那警察的意義在哪裡呢？我真搞不懂這邊的治安到底是怎麼樣的一個治安，真的很誇張、很誇張！」

而她身邊的友人更心有餘悸地表示：「我手現在還在抖著」，何丹彤不滿地稱：「再也不想來法國這個地方。」

同時呼籲大眾旅行要小心人身安全，不管發生何事，第一時間要保護好自己：「錢財等就是算了，一定要保護好自己才是最重要的。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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