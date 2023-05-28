【人間慘劇】媽媽家中離世　智障兒無助伴母屍半年無人知

▲ 台灣發生一宗人間慘劇，一名智障者伴母屍半年才被發現。

繁榮社會仍有很多弱勢人士需要被關懷，台灣作家林立青帶領無家者成立「友洗社創」，專門從事遺屋清潔、洗地等工作，而他近日就在社交平台分享了一宗遺屋案件，是關於一名精神及智力障礙人士，伴母屍半年的個案，令他感觸頗深。

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林立青在其個人Facebook專頁分享，指這個月接了一場特別的案件，是一名老人拜託他們，幫忙協助清理民宅。他續指，這宗個案是關於一名精神及智力障礙者，在其母親在床上過世後，不知道該如何處理，於是和母親的屍體住在房子裡，陪伴母屍足足半年，直到就醫時通報，才令這件事情曝光。

林立青指，他們進去屋內時發現房裡堆滿垃圾，台式飲品杯子堆疊起來，從地面高過梳化，屋內也有食完的飯盒，盒邊蔓延黑綠色的霉塊。而最令人震撼的是床上的印痕：

該是人躺的床上有一個完整的印痕，黑褐色的邊邊帶著黃，空氣裡面充滿我們熟悉的遺屋味道，腐敗肉品後油脂和人體汗味夾雜其中。

林立青指，處理現場並不困難，只是日常程序，「屍油血印各有處理的藥水，衣服棉被都進垃圾袋，紙類全部回收，金屬套入米袋，床墊可用大膠膜纏繞封印。」但他提到，處理這些程序的物品都需要用經費來購買，花費不菲，然而不做卻過不了良心：「每個月做兩件公司就可以破產，但不做良心又過意不去。」

最後，他感謝台北市議員吳沛憶大力支持，協助尋找清潔經費及贊助，同時，他亦感性表示：

我們拯救不了人間悲劇，只能讓他在回家時，擁有乾淨整齊的空間。

為這個原因，我們會繼續撐下去。

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責任編輯：羅嘉欣