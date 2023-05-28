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【新冠肺炎】症狀全中但快測呈陰自認「天選之人」　醫生揭曉答案：一直測錯方法

健康 15:11 2023/05/28

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

有患者以為自己是「天選之人」，但原來是快測方法做錯。

新冠疫情持續多時，縱然有極多人曾染疫，但身邊總有一些人從未確診。台灣有醫生就分享，有患者以為自己是「天選之人」，全家確診只有他沒事，但在醫生幫助他進行快速檢測後，才得知他原來一早已染疫。

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台灣小兒科醫師陳信宏，日前在Facebook分享一宗病例，指有一名患者高燒不退，又全身肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水，他的其他家人都已確認感染新冠病毒，唯獨他沒有，但又是否真是「天選之人」？

陳信宏表示，自己立即替患者做新冠快速檢測，經過5分鐘後答案揭曉，結果顯示新冠病毒兩條線，確認感染新冠，而一直驗不到是由於患者怕痛，取樣時不夠深入鼻腔：

患者有時怕痛，戳鼻子太淺，位置不對，一直驗一條線，以為沒有新冠病毒感染，其實早就中鏢了。

陳信宏提醒，確定診斷才可以保護家人跟朋友，不要再被感染，一個傳一個。他並表示，生病請找醫生檢查診斷，才能避免到處傳染，及早對症治療。

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責任編輯：羅嘉欣

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