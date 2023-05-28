【車主注意】港車北上明起接受登記　一文看清所需申請文件

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港車北上明起接受登記，在5月29日至30日期間經網上申請的市民，會由電腦抽籤分配遞交申請日期，結果5月31日公布，每日名額200個。如未能在明後兩日成功登記，下次接受登記日期為6月5日至8日。

由於港珠澳大橋香港連接路為禁區，申請人必須為進入廣東省的私家車申請「封閉道路通行許可證（禁區紙）」。

「港車北上」只接受網上遞交申請，申請人需透過「港車北上」指定網站遞交申請及相關證明文件，包括：

香港居民身份證

回鄉證

香港正式駕駛執照

內地機動車駕駛證

香港車輛登記文件

車輛檢驗及格證明書（適用於車齡達六年或以上的香港私家車）

有關申請由兩地政府共同審批。運輸署收到申請後會根據提交資料作初步審批，內地部門亦會作出審核，並會以申請時提供的電郵或內地手機短訊通知申請人審批情況及進行所需手續。

收到通知後，申請人可透過「港車北上」指定網站的連結，前往內地「港車北上管理服務系統」查詢申請情況及上載「交強險」或「等效先認」保險。

另外，內地部門亦會以電郵或內地手機短訊，通知申請人前往中國檢驗有限公司查驗車輛。

申請人在獲發內地「電子牌證」及運輸署「許可證」後，需先透過「港車北上」指定網站在「指定日子預約系統」，預約指定日子方可駕車經港珠澳大橋前往廣東省。

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記者：陳梓蔚