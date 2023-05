【香港小姐】伍樂怡兩件頭泳衣騷身材　 當年港姐三甲不入令網民不滿【多圖】

2017年參加香港小姐的伍樂怡(Kelly)雖然最後只打入五強卻三甲不入,不過大多網民都表示替她不值,認為伍樂怡比同屆的冠軍雷莊𠒇靚,因此封她為「民選港姐冠軍」。

Kelly參選後入TVB算是有不少演出,包括《星空下的仁醫》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》等,當中在2022年的《青春不要臉》以小龍女扮相現身,被讚阿仙氣。在《超能使者》、《隱形戰隊》更經常穿貼身小背心、短褲出場,將美好身材盡展。

伍樂怡騷身段

而她在昨日(5月27日)更在位個人IG大派利,上載一輯穿兩件頭泳裝遊船河的照片,盡騷美腿纖腰,而且更有點腹肌,充滿線條美,而且性感得來形象健康。她寫道:

Its been a long time since i posted a 👙photo but this set and the visor from @thebeachproject.co @theholidayproject.co is just toooooo cuteee ❤️‍🔥