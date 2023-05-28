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【香港小姐】伍樂怡兩件頭泳衣騷身材　 當年港姐三甲不入令網民不滿【多圖】

娛樂 17:14 2023/05/28

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2017年參加香港小姐的伍樂怡（Kelly）雖然最後只打入五強卻三甲不入，不過大多網民都表示替她不值，認為伍樂怡比同屆的冠軍雷莊𠒇靚，因此封她為「民選港姐冠軍」。

Kelly參選後入TVB算是有不少演出，包括《星空下的仁醫》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》等，當中在2022年的《青春不要臉》以小龍女扮相現身，被讚阿仙氣。在《超能使者》、《隱形戰隊》更經常穿貼身小背心、短褲出場，將美好身材盡展。

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伍樂怡騷身段 

而她在昨日（5月27日）更在位個人IG大派利，上載一輯穿兩件頭泳裝遊船河的照片，盡騷美腿纖腰，而且更有點腹肌，充滿線條美，而且性感得來形象健康。她寫道：

Its been a long time since i posted a 👙photo but this set and the visor from @thebeachproject.co @theholidayproject.co is just toooooo cuteee ❤️‍🔥

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其實從小在加拿大長大的Kelly家境富裕，父親從事女性內衣生意，其胞兄則負責營銷部分，生意除了主攻內地市場，遍佈多間大型連鎖店，還遠銷至世界各地，年銷售額達幾百萬。

Kelly在加國升讀Bayview Hill Elementary School、Bayview Secondary School 及滑鐵盧大學，於2016年畢業後返回香港從事人力資源文員的工作。為增廣見聞及豐富自己人生，她與母親商量後，由其母提名參選香港小姐。

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具生意頭腦

熱愛演藝的她不靠父幹，毅然選美加入娛樂圈，雖然未有繼承父業打理內衣生意，但遺傳父親生意頭腦。

在2020年，她花超過10萬元創立自家滑水衣品牌IBRIO，售賣自己設計的防曬滑水衣服。翌年，她與胞兄合力開設健康Bagel網店，短短兩年成為兩店的老闆。

此外，在其社交平台的相片可見，Kelly平時熱愛行山及水上活動等，活力十足。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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