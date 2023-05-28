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【News新聞女王】劇組驚喜Party賀佘詩曼生日　阿佘粉絲貼心應援無限供應水果飲品

娛樂 15:49 2023/05/28

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阿佘佘詩曼今日生日，向來圈中人緣極佳的她，日前獲眾好友包括「七魔女」率先為她舉行生日派對預早慶祝。

而昨晚（5月27日）阿佘為TVB新劇《News新聞女王》開工，正當阿佘以為劇組如常放晚飯時，李施嬅、高海寧、王敏奕、何廣沛、林正峰連同監製鍾澍佳、導演等幕前幕後送上驚喜，突然推出3大個特製蛋糕，兩束鮮花，加巨型生日卡；全場唱生日歌送上無限祝福，搞到阿佘相當感動。

一眾演員早已夾好阿佘開工檔期，知道壽星女生日前夕會返廠景，施嬅就訂了阿佘喜歡泰國菜，高海寧就負責安排生日蛋糕。

施嬅謂：「記得第一日同佘佘拍外景，聽她講過鍾意食泰菜，特別是柚子沙律，所以一早Check晒佘佘通告，知佢今日開廠，就夾定今日放飯時安排送上泰國菜。」

阿佘興奮地說：「施嬅好記性，好sweet！高寧今朝收工仲係咁同我講bye bye , 原來大家交戲，我真係好開心，因為我哋喺呢個Office廠景差不多拍咗一個月，大家好熟好熟，相處好像一家人，拍得好開心，真心多謝大家送畀我呢個生日Party。」

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佘佘粉絲貼心應援

向來人緣佳朋友多的阿佘，生日月要工作中度過：「咁樣有另一種開心，好有力量咁！剛才我吹蠟燭前許願，願望梗係關於我哋（新聞女王團隊），明天首要『自然醒』，稍後慶祝安排先再諗。」

至於一班佘佘粉絲亦相當有心，早前趁阿佘拍攝《News新聞女王》廠景，特意為整個劇組送上應援，有生日蛋糕、水果、 飲品等無限供應，既令阿佘驚喜萬分，亦令團隊上下得益。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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