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【天價剪髮】6歲百厭妹陪媽媽理髮突剪掉女顧客大截頭髮　賠償金竟高達這個價

親子 16:12 2023/05/28

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

今次媽媽真係慘,,,,

家長帶小朋友出門在外，要留意子女有沒有一些「百厭」舉動，否則代價隨時會很大。內地一名6歲女童，日前陪媽媽去理髮期間，就拿起剪刀，手起刀落剪掉一名女顧客的頭髮，導致母親最終要賠償近1.2萬元（人民幣，下同）的賠償金。

綜合內地傳媒報道，事發於周五（25日），廣東東莞一間髮型屋內，一名6歲女童陪母親理髮期間，偷偷拿起剪刀，走到另一名女顧客身後，並悄無聲息地剪掉她大量長髮。

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【湊得輕鬆啲】25年來守護SEN孩子視如己出　寄養媽媽︰我是他們第2個母親

女顧客知道後十分生氣，並報警處理。據髮型屋老闆指，當時大家都在忙，女童從櫃桶裡拿出剪刀，就把顧客頭髮剪了，理髮店駁髮的費用為12,000元，最終經過協商後，女童家長賠償11,500元，剩下500元由被剪頭髮顧客自己付。

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而影片在網上引起熱議，網民指「最後倒是給理髮店賺了接頭髮的錢。」、「換個髮型，多賠償點精神損失也可以吧，可能真的是個有錢人。」、「對這個小女孩來說，如果能吸取教訓，對將來的成長也許是件好事。必竟像這樣的事情賠點錢還能解決。」

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責任編輯︰王明芳

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