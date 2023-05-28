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【高官訪京】林定國開啟5日訪京行程　指與中央談23條立法屬「合情合理」

政治 16:26 2023/05/28

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林定國今日起開啟5日訪京行程。 （資料圖片）

律政司司長林定國今日起開啟5日訪京行程。他在出發前表示，基本法23條立法，是中央和特區政府關心的事情，今次訪京有機會討論是合情合理。

林定國表示，行程將拜訪國務院港澳辦、基本法委員會、最高人民法院、司法部等約10個部委，探討促進兩地法律制度之間合作，利用香港法律的優勢，落實一國兩制最高原則促進整體發展利益，包括維護國家安全。

被問到會否向中央，尋求基本法23條立法意見，林定國回應指，無論是特首李家超、保安局局長鄧炳強，或他本人，都在不同場合上，重申期望於今年內，或最遲明年完成立法工作。他又指「23條」是香港的憲制責任，亦是中央所關心的事情，因此觸及到是也是「合情合理」。

現時超過6千名反修例被捕者個案仍在檢視中，林定國表示，就執法部門要求，律政司「特別職務小組」已為大部分個案提供意見，目前只剩下少數個案仍需跟進。

另外，公民黨昨日通過清盤決議案，被問到如何看有法律界人士質疑，公民黨解散是為了逃避法律責任，林定國回應指，公民黨是有限公司，根據法例清盤，自己並無掌握資料，不適宜作揣測性評論。

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責任編輯：趙居逸

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