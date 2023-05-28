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梁芷珮拍新一輯旅遊節目　憑《潮什麼》系列由劏房住到西九海景大屋

娛樂 16:39 2023/05/28

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由梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受觀眾喜愛，全新系列《澳洲潮什麼》將由明天（5月29日）起播出。

自己也是首次踏足西北澳的Christy，首集炮製內容及行程已相當豐富，第一大亮點是近距離親親有「全世界最開心動物」美譽的Quokka（短尾矮袋鼠），第二大亮點是Christy會挑戰14,000呎高空、獻出處女Sky Dive，過程不但緊張刺激、期間俯覽的景色更是相當怡人。

另外，Christy親親Quokka影靚相可謂施展了渾身解數，不但無視Quokka「便便」、更多番「瞓身」試圖吸引牠們注意，為主持節目可說搏盡，十分敬業。

【潮什麼】梁芷珮丈夫由高爾夫球教練轉當攝影師　夫妻檔合製《潮什麼》系列成名

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曾經住劏房

現年40歲的Christy已成功建立「旅遊達人」形象，其實她約20年前當旅遊雜誌模特兒，由此與旅遊結以緣。她於2010年代初期曾於有線電視擔任節目主持，2015年轉投TVB簽約成為旗下藝人。

Christy在2021年為廣告商拍直播時，因引來「反TVB」網民攻擊，於是梁芷珮曾發長回應網民稱當年自己：「加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過。」

她表示感恩因為拍《潮什麼》系列而多了人認識，也由此多了KOL工作：「收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友，我哋每日都好努力咁工作…希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到（度），喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽。」

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鄭裕玲：真係愈住愈大間！

幸風波最後平息，而在去年12月底，Christy接受《樓價有得估》家訪，她自言坐唔定鍾意四圍搬，並由700多呎的青衣單位搬到現在970呎的西九龍三房單位，連節目Do姐鄭裕玲聞言都不禁說：「真係愈住愈大間！」

在之前疫情幾年期間，梁芷珮不時留家拍片分享身生活日常，除為3名子女充當「御用髮型師」，亦時常晒出做運動的影片，令其近千呎豪宅曝光。

巨型客廳深長四正，空間十分闊落，就算擺放L形大梳化及茶几，周圍仍有很大的空位。其單位樓層較高，去年剛搬進新屋時，曾拍片分享超大窗台的景觀，居高臨下，能包覽維港及城市景色。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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