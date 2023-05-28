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【紅事變白事】19歲少女婚禮前1日葬身火海　紅事變白事家人悲慟

健康 17:46 2023/05/28

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

美國一名19歲少女，在舉行婚禮前的數小時突遇意外火災，不幸喪生。

喜事變白事，美國威斯康辛州一名19歲少女，在舉行婚禮前的數小時突遇意外火災，仍在睡夢中的她來不及逃生，導致吸入大量濃煙，第二天腦出血身亡。自此一對準新人天人永隔，而原定的婚禮將不可能舉行，改為籌備準新娘的喪禮。

19歲少女Paige Ruddy。（Facebook圖片）

綜合外國媒體報道，19歲少女Paige Ruddy原定在本月23日與未婚夫Logan Mitchell-Carter舉行一場小型婚禮。然而就在當日凌晨4時多，她的家中卻突然失火。火勢迅速演變成熊熊大火，Paige來不及逃生，受困於2樓房內。直到消防員趕往營救，把她救出並經過一天搶救，最終仍因吸入過量濃煙，翌日腦出血死亡。

Paige的家人已為其準備舉辦喪禮，並在眾籌平台GoFundMe籌措葬禮費用。Paige平時是與未婚夫Logan、祖父母合共4人同住在起火住宅。調查人員發現，屋內未有裝上煙霧警報器，估計也是因此才令Paige錯過了逃生時機。而目前警方亦尚未公布，與Paige一起共住的未婚夫及祖父母是否受傷。

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責任編輯：羅嘉欣

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