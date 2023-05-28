【紅事變白事】19歲少女婚禮前1日葬身火海　紅事變白事家人悲慟

▲ 美國一名19歲少女，在舉行婚禮前的數小時突遇意外火災，不幸喪生。

喜事變白事，美國威斯康辛州一名19歲少女，在舉行婚禮前的數小時突遇意外火災，仍在睡夢中的她來不及逃生，導致吸入大量濃煙，第二天腦出血身亡。自此一對準新人天人永隔，而原定的婚禮將不可能舉行，改為籌備準新娘的喪禮。

▲ 19歲少女Paige Ruddy。（Facebook圖片）

綜合外國媒體報道，19歲少女Paige Ruddy原定在本月23日與未婚夫Logan Mitchell-Carter舉行一場小型婚禮。然而就在當日凌晨4時多，她的家中卻突然失火。火勢迅速演變成熊熊大火，Paige來不及逃生，受困於2樓房內。直到消防員趕往營救，把她救出並經過一天搶救，最終仍因吸入過量濃煙，翌日腦出血死亡。

Paige的家人已為其準備舉辦喪禮，並在眾籌平台GoFundMe籌措葬禮費用。Paige平時是與未婚夫Logan、祖父母合共4人同住在起火住宅。調查人員發現，屋內未有裝上煙霧警報器，估計也是因此才令Paige錯過了逃生時機。而目前警方亦尚未公布，與Paige一起共住的未婚夫及祖父母是否受傷。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣