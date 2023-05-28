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【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫

親子 18:19 2023/05/28

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

巨型屏幕突然倒下，壓住9名孩童。

內地今日（28日）發生一宗駭人意外，多間幼兒園的小朋友在台上綵排時，舞台上的巨型螢幕突然倒塌，導致舞台後方的9名孩童被壓住，孩子其後被送院救治，而事發片段則在網上瘋傳。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】25年來守護SEN孩子視如己出　寄養媽媽︰我是他們第2個母親

意外發生在今日下午，江西省南昌市青山湖區多間幼兒園在區市政公用廣場前進行「慶六一」兒童文藝演出的綵排。從網上流傳的7秒影片可見，當時孩子們正在舞台上專心地表演，每個人手上都拿著一顆球，一邊唱著歌，不察覺身後有危險。

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但歌唱到一半，舞台後方的巨型螢幕突然就倒了下來，壓住多名孩童，在舞台下欣賞的家長及觀眾也立刻傳出了尖叫聲，前排的孩童則一臉錯愕。

根據當地官方通報，共有9名孩童被壓受傷，已經被送往醫院進行救治，當地相關部門也展開調查。

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責任編輯︰王明芳

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