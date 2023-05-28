【裝修風波】日出康城疑有單位改動主力牆　港鐵：正聯絡業主以入屋了解

▲ 日出康城有單位疑改動主力牆。（資料圖片）

不少業主會將屋內部份牆身拆除，打通間隔爭取更大空間。但近日網傳日出康城有單位改動間隔時拆除部份主力牆，引發居民憂慮。

港鐵公司回覆查詢指，日出康城首都客務處昨日（27日）收到居民查詢後知悉事件。經翻查記錄，客務處並未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。客務處已隨即聯絡有關單位的業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解。有專家則指出，改動主力牆後果可大可少，提醒業主裝修前要審視單位結構及建築圖則。

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有住宅介紹平台近日在網上介紹日出康城第一期「首都」一個單位，有眼利的網民發現，有關單位將主力牆的部份位置拆除，並改作睡房門之用，憂慮影響樓宇結構。

首都客務處接獲查詢後，即發出通告指，正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求該單位立即還原。客務處又提醒住戶，在妨礙大廈結構及不抵觸大廈公契的情況下，可按需要裝修；但如需對室內牆壁作任何更改，需先向客務處申請，且主力牆不可任意拆除更改。

港鐵公司回覆查詢指，日出康城首都客務處昨日（27日）收到居民查詢，指有個別單位裝修時懷疑曾改動室內結構並拆除主力牆。經翻查記錄，客務處並未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請。客務處已隨即聯絡有關單位的業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解。

港鐵公司又指，如裝修包括改動單位結構部份，單位業主必須向相關政府部門申請及得到批核。如客務處發現單位有結構改動工程而未得到相關政府部門批准，客務處會向所屬單位業主提出要求進行還原工程，並須得到具專業資格人士審批完工。同時，客務處會向所屬單位業主保留追究因未經批核改動工程而引起損失之一切權利。

當區居議員方國珊表示，有不少居民向其表達擔心，但他相信樓宇仍有大量橫樑支撐，不會影響居民生命財產。她強調，明白居民有所憂慮，但希望居民先不要恐慌，她與團隊亦會協作政府工作，盡快解決事件。

測量師學會前會長何鉅業指出，香港多層樓宇多數用鋼筋混凝土結構，並會用承力牆（主力牆）設計代替柱樑設計，以承托樓宇重量和抵抗強風。如承力牆受損，或降低樓宇承重能力，樓宇部份構件或因過重出現裂痕。

他指出，主力牆受損可大可小，或導致單位以上樓層的樓板，因承托力不足變形，視乎主力牆位置及改動情況，亦可能影響外牆。

他提醒，如業主、設計人士、施工承建商在知悉涉事牆身為主力場的情況下，仍決定進行改動，或違反《建築物條例》外，亦有可能面對民事訴訟。

工程師學會會長卜國明則指，任何建築物的業主想作出涉及結構部份（如主力牆）的裝修前，必須聘請認可人士，例如註冊專業工程師，作出設計，並向屋宇署提交申請修改圖則，亦須聘請註冊承建商進行施工。

業主只可以在獲得屋宇署批准後，才可動工。當相關承建商做完工程後，亦須屋宇署驗收。他奉勸所有業主，裝修時若然涉及結構部份，必須小心慎重處理。

TOPick記者正向屋宇署查詢。

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記者：陳梓蔚