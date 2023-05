樂易玲前夫日前逝世　長子發文悼念亡父：你會永遠和我們在一起　

TVB高層樂易玲前夫陳君毅(Brian)在日前離世,終年66歲。樂易玲與陳君毅於1993年結婚,約5年前離婚,而二人育有兩個兒子Adrian和Ryan。

而樂小姐在5月26日晚在個人IG發文悼念前夫,到時透露兒子趕及見陳君毅最後一面。而長子Adrian在今日(5月28日)於個人社交平台以英文發文悼念父親。

他以「My Eulogy for my legendary Dad, Brian」為題,寫道:

salute to you, I encourage you, I support you, I appreciate to you, be my mom's best friend for you, Jesus Christ, your soul, angels, hallelujahs and hosannas will come to pick you in heaven, your new adventure and give you a great big desserts to you. And you will always to be with us forever, and don't forget, you will always to be proud that l am.