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樂易玲前夫日前逝世　長子發文悼念亡父：你會永遠和我們在一起　

娛樂 18:35 2023/05/28

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

TVB高層樂易玲前夫陳君毅（Brian）在日前離世，終年66歲。樂易玲與陳君毅於1993年結婚，約5年前離婚，而二人育有兩個兒子Adrian和Ryan。

而樂小姐在5月26日晚在個人IG發文悼念前夫，到時透露兒子趕及見陳君毅最後一面。而長子Adrian在今日（5月28日）於個人社交平台以英文發文悼念父親。

他以「My Eulogy for my legendary Dad, Brian」為題，寫道：

salute to you, I encourage you, I support you, I appreciate to you, be my mom's best friend for you, Jesus Christ, your soul, angels, hallelujahs and hosannas will come to pick you in heaven, your new adventure and give you a great big desserts to you. And you will always to be with us forever, and don't forget, you will always to be proud that l am.

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亡父永在心中

Adrian悼文大約的意思是表示很欣賞父親成為了媽媽最好的朋友，同時表示父親被天使接往天堂，展開他新的冒險旅程，並稱：「你會永遠和我們在一起，不要忘記，你永遠都會為我感到驕傲 」而樂易玲亦有在她的IG story轉載此悼文。

陳君毅是本地知名建築及室內設計師，畢業於美國康奈爾大學，早年曾在美國發展，參與過一系列紐約的大型公共建築項目以及加利福尼亞州的許多住宅開發項目。回港後陳君毅曾擔任梁黃顧建築師事務所合夥人，1992年成立建築及室內設計公司BCD。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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