【器官捐贈】「智方便」推查閱器官捐贈登記新功能　或適時優化登記取消流程

衞生署今日（28日）宣布，已登記「智方便」的市民可查閱自己是否已在器官捐贈中央名冊登記。

近日有關器官捐贈的爭議持續，當局去年12月至今年4月共收到5,785個取消登記的申請，但其中超過一半是從未登記的無效申請。

衞生署發言人表示，隨着去年4月中央名冊推出優化系統，讓市民可選擇以「智方便」進行網上登記後，衞生署與政府資訊科技總監辦公室合作，今日推出中央名冊系統優化功能，協助已登記「智方便」的市民可通過該應用程式新增的「中央器官捐贈登記名冊（查閱登記狀況）」服務，查閱自己是否已在中央名冊登記。

另外，政府正繼續檢視中央名冊系統的登記申請及取消登記申請流程，經考慮個人私隱及身份核實認證等因素後，會適時更新系統及優化相關流程，並作適當公布。

發言人又指，香港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式，署方一直密切留意中央名冊系統的運作情況。雖然醫學進步，但對某些器官衰竭病人來說，器官移植仍然是延續生命的唯一希望。礙於捐贈器官供應有限，以致本港現時有逾2,000名病人輪候器官移植，不少病人更於等待適合移植的器官時離世。

發言人表示，簽署器官捐贈證是其中一個表達捐贈器官意願的方法。政府亦建議已簽署器官捐贈證的市民於中央名冊登記，以便有效地確認市民捐贈器官的意願及作出相應的安排。

中央名冊自2008年設立以來，登記人數一直持續增長，由2009年的45,150人增至現時超過357,000人。

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記者：黃穎津