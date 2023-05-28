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【J2女神】黃紫恩手術後臉上留疤恐毀容　Jojo性格樂觀堅強：傻瓜唔好擔心

娛樂 19:04 2023/05/28

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J2女神黃紫恩（Jojo）日前突然在街上暈倒，臉撞石屎地而破相，在昨日（5月27日）在社交網上載留院照，透露自己頭暈：「成日都話意外意外，意外真係意料之外，唔怕一萬，只怕萬一，祝大家身體健康。」

Jojo並接受Topick訪問憶述事發經過：「可能那天工作太累，血壓低就在街上暈倒，現在已好好多，眉骨上的傷口都縫了很多針。」Jojo感謝當時有很多市民幫助：「我醒了後不知自己有傷口，想即時回家，之後有7、8個人按着我，又幫我買膠布、叫救護車，還要見到我上了車才走，真的很幸運，感謝他們。」

昨日問及Jojo何時可拆線以及會否怕留疤，她回答：「醫生指一星期後就可以拆線，亦不怕留疤的問題，因為好朋友介紹了一個很好的整容醫生給我，會幫我除疤，所以自己都不擔心。」

【J2女神】黃紫恩突然暈倒撞傷破相入院　Jojo親回事發經過：縫了很多針

JOJO在昨日於IG story透露自己受傷。

Jojo幽自己一默

在今日（5月28日），她再在個人社交平台以圖文剪輯成講整件意外的短片，並不失黑色幽默稱此片為《關於我仆直嘅故事》短片，可見Jojo性格堅強樂觀。

Jojo表示，救護員為她包紮後，自己以為可自行返屋企，豈知救護員問她：「小姐，你受傷之後，係咪冇照過鏡？」Jojo此時才知自己傷得頗嚴重。

由於她是90度仆向石屎地，所以Jojo左眼眉骨、鼻樑同下巴都爆開流血，她還在片中展示眉骨傷口，透露傷口似開水喉般足足滲了7個小時血。

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仍留有疤痕

她在友人安排下到私家醫院向整容醫生求助修復面容，Jojo還大方公開手術後狀況，她下巴、眉骨及鼻骨成功重整，但臉已腫起，而且臉上仍有兩道超過1cm長疤痕，恐日後會留疤。

而不少藝人朋友如林穎彤、游嘉欣、李芷晴、杜穎珊、戴祖儀等在Jojo的IG留言慰問，她繼續保持樂觀，分別回應：「傻瓜唔好擔心 而家好精神 成隻牛咁😘」、「當時想跳落救護車🚑😂唔想浪費公帑」等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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