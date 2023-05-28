【夫妻關係】工程師年薪46萬不敵年賺12萬銀行員　妻子新婚2個月交友APP出軌

▲ 台灣日前發生一宗婚姻訴訟。

台灣日前發生一宗婚姻訴訟，一名年薪新台幣約183萬元（港幣約46萬元）的工程師，發現其新婚2個多月的妻子，竟與一名年薪30萬至50萬之間（港幣約9萬至12萬）的銀行男職員有出軌行為，更傳裸照給情夫。整件事令人夫相當氣憤，提出上訴索價。

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綜合台媒報道，苗栗地方法院判決書指出，小明與妻子小華（同為化名）於2022年7月結婚。小明在婚後發現小華有不尋常舉動，例如她常常傳手機訊息，但當小明靠近時，小華就會立即關掉螢幕，加上小華又經常凌晨回家。

小明翻看汽車的行車紀錄，竟發現另有一名乘電單車的男子，在小華停車等紅燈時向小華「比心心」手勢，然後二人就各自駕車，前往一處汽車旅館外的停車場。

在小明逼問下，小華才承認自己透過交友軟件，認識了一名張姓男子，並已交往一段時間，期間有多次接吻、舌吻等行為，她更在張男要求下，向對方傳送了2張自己的裸照。

其後小明及小華在尋求多方面諮詢、治療後，仍無法達成和解，最終在2022年年底離婚。惟小華在離婚13日後，即與張男開始同居生活，令小明氣憤提出上訊，要求新台幣50萬元（港幣約12.7萬元）賠償。

張男在法庭上，辯稱不知小華是人妻，但由於小華在交友APP的自我介紹上，寫有「2個月的人妻」，法官在衡量張男及小明的年薪及財產下，最終判定張男需向小明賠償新台幣15萬元（港幣約3.8萬元）精神撫慰金。

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責任編輯︰王明芳