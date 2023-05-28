【器官捐贈】器官捐贈主任：願意捐贈器官人數近年維持相若　未見有遺屬憂慮器官捐贈至內地　

▲ 醫管局安排兩名器官捐贈聯絡主任見記者。(林宇翔攝)

政府近日表示，器官捐贈中央登記名冊近月取消登記數量減少，部分並非有效的取消登記，呼籲市民勿被挑動；另外，當局正與內地商討器官捐贈，強調會使用第二層分配機制。

醫管局今再舉行記者會宣傳器官捐贈訊息。屯門醫院器官捐贈聯絡主任張淑雯表示，每年有80-120人因為腦幹死亡，當中4成至4成半願意捐贈器官，數字近年維持接近水平。

她指，遺屬不願意捐贈器官的主因主要是因為面對家人突如期來死亡不捨，今個星期處理個案，未見有遺屬對器官捐贈至內地有顧慮，相信市民需要時間消化即將推出的新政策

張淑雯分享，有年青男生去年因意外頭部重創，被斷定為腦死亡。她表示，當在家庭面談時爺爺對器官捐贈抗拒，不過思考後改變主意，全因孫兒喜歡做運動，「心臟跳得好好」，如將器官「拿去燒」，十分不值得。爺爺於孫兒的器官成功獲捐贈後表示，「他們的健康，就是我們的快樂。」

至於日後捐贈者若將器官捐至內地，會否告知遺屬，以及於解說上會否遇到困難。張淑雯表示，過去有兩個器官需捐至台灣，她有協助處理其中一個個案，當時死者的丈夫告訴她，「唔需要同佢講，最緊要太太有器官幫到人」，相信大愛無分國界、年齡及性別。

對於近日器官捐贈中央名冊取消人數的登記增加。張淑雯表示，全香港人口中只有35多萬登記數字，佔捐贈者數目不多，大部分捐贈者均未必有登記名冊，反而與家人分享意願的較多。不過她指，家屬有機會於悲傷之中忘記意願，因此仍建議市民登記名冊。

基督教聯合醫院器官捐贈聯絡主任梁宇添表示，不少捐贈者的遺屬近年主動提出器官捐贈，認為市民對器官捐贈的觀念有所提升。

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記者：陳展棋