【控煙工作】盧寵茂：研究以規管供應減低吸煙需求　降低煙草吸引力

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醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港控煙工作仍然有不足之處，包括煙草稅率遠不及世衛標準，只佔零售價不足65%，因此仍然要繼續努力，當局下一步將推出全港性控煙諮詢活動，希望集思廣益，以降低香港吸煙率至2025年的7.8%目標。

盧寵茂出席世界無煙日活動致辭說，正思考從規管供應方面著手，希望減低對吸煙的需求，包括降低煙草吸引力，幫助煙民成功戒除煙癮，也要避免公眾受二手煙禍害影響。

另外，政府提出修例，建議把以海空和陸空方式經香港聯運轉運的另類吸煙產品納入豁免範圍。前食物及衞生局局長、香港大學基層醫療健康教研中心總監陳肇始說情況不理想，明白疫情後社會復常，有經濟需要，但對市民而言，始終有風險，又說全面禁止電子煙和加熱煙的過程崎嶇，如果為市民健康著想、向著《施政報告》所指2025年吸煙率減至7.8%的目標，控煙工作應該全面推進。

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責任編輯：陳展棋