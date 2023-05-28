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【器官捐贈】取消器官捐贈人數急升　陳國基︰有人造謠製造矛盾

政治 22:32 2023/05/28

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陳國基希望，廣大市民支持器官捐贈。（資料圖片）

本港擬與內地設立恆常器官移植互助機制，衞生署接獲取消器官捐贈的數字急升。政務司司長陳國基今日表示，本港與內地的跨境器官移植互助機制，是透過「第二層分配機制」進行，捐贈的器官，必須先在當地分配給有需要的病人，如果在當地沒有合適的受贈者，跨境互助機制才會啟動。換言之，互助機制不會改變現時本港遺體捐贈器官分配以至病人輪候等安排，呼籲香港市民毋須過分憂慮。

陳國基今日在社交平台，以「救人一命，勝造七級浮屠」為題，發文指對於器官衰竭的病人來說，器官移植是他們延續生命的最後希望。捐贈者的器官十分珍貴，在有需要的時候，可以挽回寶貴的生命，遺愛人間。

他批評，網上一些存心不良的人士不斷造謠，借題發揮製造內地和香港之間的矛盾，呼籲市民退出中央器官捐贈登記名冊。部分人根本從來沒有登記過器官捐贈，但仍然在網上申請退出登記，試圖製造大量人士退出器官捐贈的假象。

陳國基希望，廣大市民支持器官捐贈，和兩地器官移植互助，更好地成就捐贈者的無私大愛，令更多在危急關頭的病人早日重見希望、重獲新生！

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責任編輯：趙居逸

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