【待客之道】網傳內地旅客九龍灣站買特惠票職員報警　港鐵澄清：與票務無關

▲ 內地網傳4內地女買特惠票被發現。(互聯網)

內地社交平台抖音近日流傳一段短片，聲稱港鐵九龍灣站有4名女子因購買特惠車票，被港鐵職員發現並報警，呼籲內地旅客 「千萬別貪一時小便宜，而斷送大號前程，一留案底就麻煩」。港鐵今晚(28日)澄清 ，事件屬求助個案，與票務無關。

從影片可見到，4名年輕女子在港鐵車站內與至少3名警員對話，另有一名男港鐵職員在場，畫面則附有一段標題，寫上「4位小姐姐因買了特價票而被港鐵職員發現，立馬報警處理」。

影片流出後引起內地網民熱議，有人質疑港鐵針對遊客，「旅客不懂很正常吧？小題大做」、「其實旅客不懂正常，補個票就行了，報警是什麼心思」、「何必呢，都是同胞」。

港鐵晚上回應指，在上周五(26日)下午約4時30分，九龍灣車站的客務中心接到5名女子求助，表示懷疑於鄰近商場被途人行騙，請職員代為報警。車站職員協助後，警方已直接與事主跟進其個案。事件與票務無關。

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