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楊千嬅相隔4年重啟巡唱　廣州站開鑼場外圍滿2萬人

娛樂 22:57 2023/05/28

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

楊千嬅開展世界巡迴。

楊千嬅相隔4年重啟世界巡迴演唱會，全新製作《MY TREE OF LIVE》首站一連兩場在廣州海心沙亞運公園展開，門票開售即秒殺。

除場內兩萬多觀眾參與之外，場外亦被2萬多核心外圍觀眾包圍，有廣州網友發圖指，昨晚「半個廣州」都圍著楊千嬅了，非常誇張。

感恩有緣再見

千嬅登場時站在3層樓高的吊台出現，獻唱《飛女正傳》，之後一連唱出多首經典歌曲，包括《飛女正傳》、《烈女》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》等，唱完《勇》之後，她指有緣再在這舞台跟觀眾見面，很是感恩。

她笑問觀眾：「這個舞台感覺好魔幻，我以為會有好多東西跟大家講，或者一開場就喊，大家都好擔心我哭崩舞台....但我忍住，冇喊，點解？因為我要好珍惜唱每一隻歌的時間，代表著我每一段人生階段遇到的你地，其實人生好簡單，仲有好多事可以一齊慶祝，希望下次演出仍然有你們和我慶祝。」之後唱出《還有事情可慶祝》。

演唱會由千嬅穿上露肩藍裙安歌後，因廣州場地限時10時前要停止，最後她唱到9點59分衝下台，清唱半首《姊妹》作結尾，令觀眾非常開心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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