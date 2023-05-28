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【拆牆風波】日出康城業主疑拆主力牆　專家：還原工程隨時過百萬

社會 22:58 2023/05/28

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（資料圖片）

將軍澳日出康城發生主力牆疑遭拆除風波，測量師學會前會長何鉅業指出，拆牆容易補牆難，主力牆一旦在未經批准的情況下拆除，還原工程要經專業人員檢查、臨時加固工程及屋宇署審批和驗收，隨時花費逾百萬。

「還原好複雜，不是封返石屎就可以。」何鉅業稱，由於主力牆涉及樓宇安全問題，還原的程序和步驟亦較為複雜。首先，業主需要委聘專業人士到單位評估樓宇主力牆情況，並檢查對樓宇的影響。完成檢測後，業主需先進行加固工程，令現有構件停止弱化，同時需按評估結果，制定還原方案，提交屋宇署審批。

在屋宇署完成審批，業主便可以進行還原工程，完成後再由屋宇署進行驗收。何鉅業又指，雖然維修成本要視工程模而定，但由於涉及大量人手和程序，相信最終造價或逾百萬。

他提醒業主，在改動屋宇結構時必需格外小心，「就算不是主力牆，有時業主為打造開放式廚房拆牆，亦有可能誤拆防火牆。」他再次提醒業主，在進行任何結構改動前，務必細閱並審視樓宇的建築及結構設計，「即使換隻窗，都會涉及小型工程，裝修事宜馬虎不得。」

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記者：陳梓蔚

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