【塌假天花】葵涌醫院病房假天花掉落　擊中一名護士

醫院管理局深夜公布葵涌醫院一宗醫院設施安全事件。事發在星期日(28日)晚上約8時，葵涌醫院一間精神科病房的治療室內，有一塊60厘米乘31厘米的假天花掉落，擊中一名護士。

該名護士頭部輕微疼痛，到瑪嘉烈醫院急症室接受檢查後沒有大礙。醫院十分關注事件，已向該員工致以慰問，並會提供適切協助。

葵涌醫院發言人表示，院方會調查今次事件與天花裝拆工序的關連，亦會要求負責執行有關工作的人員留意有關的問題和作出跟進。

院方指工程人員即時進行緊急維修，正調查事件發生的原因，並會檢查該病房其餘的假天花。初步調查發現，事件不涉及樓宇結構安全，附近沒有石屎剝落，病人服務亦沒有受影響。

醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

葵涌醫院在今年3月8日凌晨亦曾發生石屎剝落事件，當時有職員聽到巨響後，發現L座1樓兒童及青少年精神病病房診症室的天花石屎剝落，受影響範圍約1.5米乘1.5米，最大石屎碎片面積約30厘米。事件中無人受傷。

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責任編輯 李志強