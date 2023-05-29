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【甜蜜放閃】洪欣「不離婚」後夫妻檔落力放閃　網民：知道合體才能賺錢

娛樂 10:02 2023/05/29

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洪欣、張丹峰落力放閃！

在本月1日，洪欣突然宣布與年輕10年的張丹峰結束14年婚姻，直至本月13日，洪欣發表致歉信，稱離婚是「情緒化的言論」，並指出與丈夫張丹峰之間的矛盾跟畢瀅無關。

在洪欣宣布「不離婚」後，她與張丹峰在昨日（5月28日），又突然高調在直播中「放閃」，不過網民就似乎不太受落了！

【洪欣離婚】發致歉信改口不與張丹峰離婚　洪欣：我們的矛盾與畢瀅無關

「不離婚」後首合體

自洪欣指離婚是「情緒化的言論」後，已有部份網民認為她上演了一場鬧劇，洪欣、張丹峰也未有「退下火線」，兩夫婦日前一同現身網上直播，更加大力度地「放閃」，似乎是以行動力證二人夫妻同心？

在直播中，二人儼如一對熱戀中的情侶，二人一同喝同一杯飲品，洪欣又旁若無人地把燒肉餵到老公口中，十分甜蜜！

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昔日曾貌合神離

在今年4月，洪欣、張丹峰曾罕有地一起做直播，二人更在直播中明顯貌合神離，二人未有叫對方做老公、老婆之餘，當洪欣以手搭著張丹峰手臂時，不足一秒就已縮回，當時也惹來不少網民揣測二人的婚姻出現問題。

二人在昔日也曾夫妻檔現身直播。（微博圖片）

網民：之前是在演戲嗎？

二人難得再合體直播，網民對此也各有意見，有人認為是「浪子回頭」、「絕配，永遠在一起」，又有人批評：「之前是在演戲嗎？」、「在炒作」、「臉皮真厚」、「都是騙流量」、「知道合體才能賺錢，厲害厲害」、「看著像同事」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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