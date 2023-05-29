【倫常悲劇】10歲起照顧抑鬱病母達20年　兒子壓力爆煲狂毆對方7日致死

▲ 男子不堪長期照顧病母的壓力，毆打母親致死。（iStock圖片）

要照顧長期病患不是一件容易的事，日本東京就發生一宗倫常悲劇，一名37歲男子不堪10歲起照顧母親的辛勞，去年7月情緒失控連續7日毆打母親，致其重傷身亡，男子近日判刑結果出爐。

據日本媒體報道，事發於2022年7月，東京一名37歲男子報案稱自己為讓患病母親守規矩而使用暴力，導致母親昏迷不醒。救護人員到場後，發現男子母親臉部和身體有多處瘀傷，還穿著尿片，送院後兩個月離世。

男子表示，由於經濟原因，加上母親患有抑鬱症和糖尿病，為了她的身體著想，規定母親每日只能抽3支煙。此外，由於母親經常大量喝水，5年前起開始尿床，因此他也跟母親約定，一小時只能喝500毫升的水。

然而，母親的態度很差，沒有遵守約定，導致男子情緒失控，每日毆打母親50至100次，最終導致母親身亡。案件今年5月開庭後，法官詢問男子是否在報復母親，男子否認，並稱自己的行為沒有包含恨意或厭惡。而對於奪走母親的性命，他亦感到後悔莫及。

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涉案男子在10歲父母就離異，他跟隨母親和3歲妹妹一起生活，高中畢業後就打散工維生，然而，30歲之後沒有再外出工作，僅靠母親的社會援助費用過活。

據6年前出嫁的妹妹透露，罹患抑鬱症和糖尿病的母親離婚後就不做家務，終日酗酒，還曾拒讓孩子們上學。哥哥自小承擔起煮飯、洗衫和打掃等家務。妹妹出嫁後，家中只剩下哥哥和整天臥床的母親。

她坦言，直至結婚搬走前，這這個家沒有任何美好的回憶，但當時還有哥哥，否則她覺得每個人都會崩潰。

案件近日審結，法官宣判男子5年有期徒刑。法官雖指責男子用暴行奪走受害人生命，但認為這案件有可理解之處，更表示他了解男子的感受，因為自己也是從小承擔所有家務，但男子與母親長期互相依賴的關係，令其心理出現扭曲。

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責任編輯︰王明芳