【東張西望】梁敏巧超Deep V性感水着夠火辣　中門大開展零贅肉身材

▲ 夠晒火辣！

「東張女神」梁敏巧（Maggie）近日被不法之徒盜用相片，更發現有印度人留言指她是騙徙呃錢，受害者逾600人，無辜捲入大型國際詐騙事件，引起關注！

事後，Maggie在社交網上載一份中英聲明，澄清有人盜用其相片以進行不法行為，以正視聽！

【東張西望】梁敏巧相片被騙徒盜用呃錢近500萬 印度苦主稱有人損失慘重自殺

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吸睛水着照

雖然無辜被不法之徒利用，不過她的心情亦沒受影響，日前Maggie趁着夏日炎炎，去了主題樂園玩水，與「陽光玩遊戲」。

向來識做的她，當然不少得在社交網分享水着照，相中可見，她穿上超Deep V性感泳衣，中門大開又展現零贅肉身材，火辣程度爆燈。

之後，她又浸在水中大擺甫士，留言：「陽光與水上樂園」，簡直令到一班網民看得㷫烚烚，真的溫上加溫！

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7天低碳水化合物餐單

如今見到Maggie擁有美好身段，原來曾經她也是肥妹一名，更稱在中學時期被稱為Big Mac，小學因為又肥又高而被人排斥，亦因為身型變得自卑又沒有自信。

最終她嘗試過不同的減肥法後，發現只要持到對的方法加上運動，則可以在不節食的情況下輕鬆減去10幾磅。

她採用的是低碳水化合物飲食法，盡量減少每一餐所吸收的碳水化合物含量，主張多吃原型食物即可直接看得出食物的原貌、未過度加工的食物，例如各種原塊肉類、蔬菜等。

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