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【逆轉人生】監獄出生單親爸獨力湊大　18歲女生發奮自強考入哈佛法學院

尖子教室 10:59 2023/05/29

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美國一名女高中生在監獄出生，靠自身努力入讀哈佛大學。

縱然出生背景無法選擇，但未來可靠自身努力去改變。美國一名女高中生有著不平凡的經歷，她在監獄出生，由單親爸爸獨力湊大。她一直發奮圖強，以入讀哈佛大學為目標，最終她如願升讀哈佛法學院，其勵志故事為人熱議。

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獲全額獎學金讀哈佛

綜合外媒報道，近日來自美國德州的18歲女生Aurora Sky Castner高中畢業，參加蒙哥馬利縣康羅高中（Conroe High School）的畢業典禮，成為學校的風頭人物，只因這位在監獄出生的女生克服童年貧困，獲得高中的最高榮譽腰帶外，更被哈佛大學取錄，取得全額獎學金成為法學院學生。

Aurora的導師Mona Hamby在社交平台分享喜悅，同時透露了她非凡的故事。她因媽媽入獄而在監獄出生，單親爸爸辛苦將她撫養成人。她在Mona和當地社區其他成員的幫助下，努力求學，早於小學時她已立下入讀哈佛的目標。

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導師憶述這位傑出的女生在大學申請書中，揭露自己艱難的人生開端，她在開首寫道「我出生在監獄裡」。如果僅憑這句話還不足以引起大學招生人員的注意，她出色的學術成績絕對是亮點。

人生導師不捨出生貧困

Aurora從小就非常好學，因而獲邀請參加當地一個導師計劃，培養她的資優才能，她正是通過這個計劃，認識了往後的人生導師Mona。Mona在社交平台發帖，回想初見Aurora時的情景，「她告訴我『我進過監獄』」，由那時起Mona知道不能每周只和這個孩子一起吃一次午餐，她需要更多關顧。

在生活中Mona一直幫助這位貧苦女生，帶她去配眼鏡、去理髮，甚至為她聯繫當地的牙醫提供相關醫療保健。她與丈夫去年陪同Aurora參觀哈佛，令她更熱愛這間世界頂尖學府，結果她付出了所有的努力達成目標，成為哈佛精英。

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責任編輯︰王明芳

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