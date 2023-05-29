【記憶力】子女染疫後記憶力大不如前 3大方法增强記憶力應付考試季

▲ 3大方法增强記憶力。

又到了中小學考試時間，很多朋友反映子女在染疫後難以集中精神，記憶力也大不如前。根據《黃帝內經》的記載「腎主骨生髓」，大腦就像一個髓之海，當髓氣和髓海不足時，大腦運作就會變慢，記憶力也會下降，因此補腎可以幫助我們提升記憶力。腎藏精，關乎生長發育，也是補充後天營養的重要途徑。可以多進食深海魚類、雞蛋、堅果如杏仁和核桃，可有助增強記憶力。

此外，也可以用遠志、菖蒲、黨參、桂圓各5克泡茶飲用。此茶有助提升記憶力、安神益智、化濕和胃、養血升陽。遠志味甘苦、辛，性溫，歸心、腎、肺經，能安神益智、祛痰、消腫，改善健忘驚悸、神志恍惚。菖蒲味辛、苦，性溫，歸心、胃經，能開竅寧神、化濕和胃。黨參味甘，性平，歸脾、肺經，能益氣、生津、養血。桂圓味甘，性溫，歸心、脾經，能開胃健脾、養血安神、壯陽益氣。

除了飲食輔助之外，在兒子測驗考試期間，我會在家燃點被譽為「記憶之草」的迷迭香精油。迷迭香含有助提高腦部抗氧化能力，減緩腦部細胞的老化和死亡，從而改善記憶力，大家不妨一試！

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全文刊於《晴報》，原題為染疫後無記性