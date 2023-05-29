【脂肪肝】女工程師食得超清淡竟患脂肪肝 營養師揭1個元兇：超多人中

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都市人工作忙碌經常外食，台灣一名年輕女工程師三餐食得超清淡，但還是罹患「脂肪肝」，營養師揭1元兇。

綜合台媒報道，台灣營養師李婉萍近日在《醫師好辣》節目中分享案例，該名女工程師早餐只吃牛角包，再加一杯黑咖啡，中午因工作忙碌，習慣在辦公室內吃吐司解決一餐，晚餐則只吃陽春麵，未料仍被檢出脂肪肝、過高膽固醇。

影片推介：

李婉萍指出，該名女工程師的飲食有2大問題，上述的食物都是精緻澱粉，且都不含維生素B群，她解釋，人體需要維生素B群來代謝脂肪，若長期缺乏維生素B群，無法順利代謝脂肪，易導致脂肪肝。

她又稱，該名女工程師缺乏蛋白質、膳食纖維等營養素，導致其罹患脂肪肝與膽固醇過高，因此建議該女工程師，午餐除了吐司外也應增加豆漿，並可搭配雞胸肉等蛋白質。

李婉萍表示，該女子降低飲食的澱粉含量後，並多補充其他營養素後，女子的膽固醇下降，脂肪肝問題也改善。她提醒，麵食除了是精緻澱粉外，都是鈉含量高的加工食品，民眾食用時要多留意。

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責任編輯：羅嘉欣