【旅遊資訊】《哈利波特》展12月登陸澳門　率先公布6大主題區域【內附連結】

▲ 「哈利·波特：展覽」（Harry Potter：The Exhibition）今年12月在澳門展出。（圖片品牌提供）

《哈利波特》仿佛是隻金雞蛋，用之不竭，繼準備拍成電影版後，亦準備於今年12月在舉行亞太區舉行首個「哈利·波特：展覽」（Harry Potter：The Exhibition），地點在澳門倫敦人，《哈利波特》的fans絕對不容錯過。

雖然今次「哈利·波特：展覽」舉行日期和收費還未落實，但據剛剛釋出的資料將會重現《哈利波特》及《怪獸》系列書籍和電影中的重要時刻。當中又分為6個展區：

1.從紙本到熒幕展區：展示了被封印在古靈閣金庫中的《哈利波特：神秘的魔法石》首版，並設有鼓舞人心的影片和名言佳句，讓訪客在參觀展覽時，再次聯想起精彩的故事情節。

2.霍格華茲城堡展區：以多媒體的體驗為賣點，當中包括渾拚柳、催狂魔以及劫盜地圖等標誌性元素。

3.霍格華茲大禮堂展區：讓訪客可在標誌性的建築中，慶祝魔法世界的盛大時刻。

4.霍格華茲學院：訪客可在預先登記時所選擇的霍格華茲學院體驗更多個人化時刻。雖然訪客可能只傾向其中一所學院，但在擁有標誌性分類帽的大廳，可以體驗所有學院。四周精美的彩色玻璃窗上更有全新設計的各院院徽，是拍照打卡的絕佳地點。

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5.霍格華茲教室：布滿了標誌性的道具、魔法生物及服飾。訪客可透過觸控顯示屏與魔法課程和遊戲互動，探究魔法教室的幕後秘密。訪客可在魔藥教室内製造魔藥，在占卜學教室中預測未來，或在草藥學溫室中種植魔蘋果，在黑魔法防禦術教室中使用魔杖打敗幻形怪。

6.海格的小屋及禁忌森林：提供互動式護法咒體驗。訪客可發現隱藏於森林内的各種著名魔法生物，如半人馬和八眼巨蛛，並可於海格的小屋內盡情探索。

當然大家去完所有展區，最後更少不得紀念品專門店發售獨家系列商品。當中包括各種主題系列中挑選心儀的商品，例如服飾、珠寶及食品，包括最受歡迎的朱古力蛙和瓶裝奶油啤酒，以及在其他魔法世界中沒有的獨有商品。

記者：何偉雄