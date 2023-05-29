【爺孫戀】李坤城親妹突揭林靖恩惡行　稱事前未知哥哥在病房成婚

▲ 林靖恩被丈夫李坤城的妹妹揭惡行！

台灣音樂人李坤城與較他年幼40的林靖恩在2013年戀情曝光後，當年此「爺孫戀」引網上熱話，二人在2023年2月1日在慈濟醫院加護病房內結婚，正式成為夫妻。

可是在同年4月6日，李坤城不敵癌魔病逝，他的大筆遺產去向當時成焦點，而李坤城的兒子李卓軒用亡父的Facebook帳戶在昨日（5月27日）上午發文指林靖恩：「把我爸的銀行戶頭裡的救命錢領光，車子賣光」，更形容：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」，後來更指林靖恩沒有出席李坤城的海葬。

事件成為網上熱話，李坤城的妹妹也發聲指出林靖恩的惡行。

【爺孫戀】李坤城兒子揭父親臨終前病房內幕 怒指林靖恩回6個字拒出席葬禮

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林靖恩再被揭惡行

李坤城的妹妹指林靖恩在加護病房內結婚前，完全未有告知任何人，並是在她未有到醫院當天就辦好，李坤城的妹妹形容「不知道為什麼都辦好了，她手腳很快。」

她又指出當李坤城無法自理時，也有致電向她求救，而不是向林靖恩求助。

另外，李坤城的妹妹更指林靖恩私下更換了大宅的門鎖，並只是懂得在家中喝酒、玩遊戲機，更曾經因製造聲浪而影響鄰居。

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林靖恩未有「大動作」

至於林靖恩，對於各種指控也未有作出回應。

另外，李坤城兒子李卓軒在Facebook帖文中稱，自己在處理父親後事的過程中，也有通知林靖恩，對方當時卻表示：「我不需要參加」。

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