【醫療事故】男子一日内被拔12隻牙　護士僅用紗布止血終失血過多亡

▲ 64歲翁1日被拔12隻牙流血不止，護士只用紗布止血，終失血過多當晚身亡。

泰國日前發生一宗醫療事故。一名64歲男子因肝病前往醫院就診，醫生稱男子遭細菌感染需入院治療，並1日内需要拔掉12顆牙，但拔牙後男子出現流血不止，護士僅用紗布止血，最終男子失血過多當晚身亡。

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綜合外媒報道，該名64歲男子Som Sak Khum Khrong，於12日前往泰國信武里府某醫院治療肝病。15日，男子的女兒Chanthana被告知父親因遭細菌感染，需入院並接受抗生素治療。

5月23日，醫院建議男子分2個階段拔掉12顆爛牙，先拔7顆、再拔5顆。Chanthana表示，當時父親的健康狀況不佳，因此不理解為何仍要拔掉這麽多牙齒。

不幸的是，男子拔牙後整晚都流血不止，惟護士只是提供紗布，讓他咬住止血。Chanthana指出，父親期間好幾次被塞進嘴裡的紗布噎住，但護士仍建議他把紗布塞回去，原因是他們不願提供昂貴的止血藥物進行治療。

最終男子因失血過多，在拔牙手術後當晚不治身亡。事後，院方亦出席男子的葬禮，並向Chanthana提供賠償申請書，指示她簽署後交至衛生局等待批准，但拒絕透露任何訊息，直至院方正式聲明。

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責任編輯：羅嘉欣