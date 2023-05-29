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【育兒心得】上下學邊走路邊用手機看動畫 小二名校男生在家附近走散不懂回家

育兒經 11:48 2023/05/29

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

小二男生在家附近走散，竟不懂回家。

他們為了讓兒子可以考進名校，於是從新界搬到市區。幸好，最後得償所願，兒子考入了心儀的名校，現在已升讀二年級。

因為家住學校附近，乘坐港鐵只需要幾個站便到達學校，於是他們選擇讓兒子乘坐港鐵，由嫲嫲帶他上下課。

嫲嫲每天都拖着這個孫兒，從家中走到港鐵站坐港鐵，再走同一條回程路綫返回家中。她每次都會緊拖着孫兒，拉着他走每一步，拉着他避開途人，繞過圍牆，直至走進車廂。

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要拖着男孩走路，因為她讓男孩邊走路邊用手機看動畫，因為她覺得只有這樣才可以令男孩走得更快，不會東張西望，也不會喊倦，但是她沒有想到，這樣做會有後遺症。

有天在回家途中，嫲嫲因為要執拾袋子，於是拖着男孩的手鬆開了一會，男孩便在人羣中走失了。其時因為正向着回家的方向，她以為男孩會自己走回家，遂立刻趕回家看看。

回家後才發現男孩仍未歸家，並接到警方來電，說孩子正在港鐵站內等她。這時她才驚覺，已經讀二年級的孫兒仍未認得回家那一段短短的路程。

原因很簡單，因為她一直沒有讓孩子認路，因為她一直拖着男孩，沒讓他自己肩負起觀察四周的責任，這就是邊看手機邊走路的禍害。

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全文刊於《晴報》，原題為邊行路邊看手機 小二生不懂回家

撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

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