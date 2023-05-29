【完成遺願】腦癌丈夫病逝8個月　38歲妻懷第二胎誕細女圓遺願

▲ 腦癌丈夫病逝8個月，妻子以IVF方式誕女兒圓遺願。

為了實現與癌逝丈夫的夢想，英國一名媽媽在丈夫死後8個月，利用試管嬰兒方式懷上第二胎，並於今年4月誕下細女。她表示，生兩個孩子一直都是夫婦的夢想，她希望以此紀念病逝的愛人。

據英國《每日郵報》報道，英國倫敦一名38歲數據分析師Jadsip Sumal與丈夫Aman Sumal在2019年透過試管嬰兒方式產下大仔Rajan，不料孩子出生不久，丈夫就出現癲癇和頭痛，在2020年8月確診第四期腦癌，只剩下一年至一年半的壽命。

最新影片：

丈夫雖持續接受化療和放射性治療，惟病情仍急轉直下。Jadsip Sumal表示，兩人一直計劃再要一個孩子，即使丈夫患病時，她仍想趁丈夫在生時做試管嬰兒，讓他見證細B出生，可惜計劃尚未實施，丈夫就在2021年12月離世，終年36歲。

丈夫離世後，Jadsip Sumal陷入悲傷，然而她想起與丈夫的計劃，希望完成丈夫的遺願，加上她希望再幫兒子生一個弟妹，於是開始嘗試試管嬰兒，最終在2022年8月，也是丈夫病逝後8個月成功懷孕。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

她在今年4月誕下一名健康的女嬰，並將自己的名字與丈夫的名字結合，替女兒取名為Amandeep，以紀念離世的丈夫。

我知道他會一直與我們的女兒同在，可惜他再也見不到她了。

Jadsip Sumal表示，誕下細女是苦樂參半的事，她希望女兒能讓人們接受丈夫的離世，以及她人生的下一章是孩子們。她感恩自己有一個大家庭，自始至終都獲得很多支持。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://bit.ly/3BN0C4s

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇：https://bit.ly/3BN0C4s

責任編輯︰王明芳